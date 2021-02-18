شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عقد امتحان موحد للترم الأول للشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أن هناك اتجاها بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، وقالت المصادر إن من يجتاز الامتحان يكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول، إلا أنه لا يتم إضافته للمجموع النهائى، ولا يتم الاعتداد بمجموع الطالب فى الفصل الدراسى الأول، أى أن امتحان الترم الأول بدون درجات، والهدف منه اجتياز الطالب لامتحانات الترم الأول وانتهاء منهج الفصل الدراسى الأول فقط.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيه وليس الترم الأول، موضحا أن من لا يرغب فى دخول امتحان الفصل الدراسى الأول المجمع له حرية الاختيار ويدخل الترم الثانى فى امتحان يونيو بمنهج العام الدراسى بأكمله.