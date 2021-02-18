شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران: عودة الطيران الروسى لشرم الشيخ والغردقة.. وأول رحلة 28 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت سلطة الطيران المصرية ، لشركة نورد ويلد الروسية ، على القيام بـ4 رحلات أسبوعيا ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية ، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015.

وصرح الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، أن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، وتابع نوير كافة المطارات المصرية تضاهى المطارات العالمية من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش في إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب.

وأشار نوير إلى أن وفد روسي مكون من 17 فردا من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية ، قام مؤخرا بجولة تفتيشية، استغرقت 7 أيام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارين .

وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى، بشرط عدم توجهة الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجهة بريا فقط.