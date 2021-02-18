غادة والى: استراتيجية مكتب مكافحة الجريمة ستوفر الدعم للأعضاء للتصدى للفساد

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن استراتيجية "2021 _2025" لمكتب مكافحة المخدرات، ستساعد على استخدام الابتكار والشراكات لتوفير دعم للدول الأعضاء في التصدي للمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "فخورون بمشاركة استراتيجية "2021_ 2025" الجديدة لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات مع موظفين في جميع أنحاء العالم، ولتمكين الموظفين من إحداث التغيير، ستساعد الاستراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استخدام الابتكار والشراكات لتوفير دعم رشيق للدول الأعضاء في التصدي للمخدرات والجريمة والفساد والإرهاب".



غادة والى

وشاركت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في جلسة استماع خاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤخرا، مشددة على أهمية أن نجعل 2021 عاما لمكافحة الفساد.

وغردت الدكتورة غادة والى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"النزاهة طريقنا لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء. نتعاون مع برلمانات العالم للقيام بدورها المحوري في مواجهة الفساد؛ سعيدة بالمشاركة في جلسة الاستماع الخاصة بالفساد في الاتحاد البرلماني الدولي، فلنجعل 2021 عاماً لمكافحة الفساد!".

وشارك في جلسة الاستماع السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والسيدة دليا فيريرا روبيو، رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية، إلى جانب برلمانيين بارزين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية من مختلف دول العالم.

وأحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرى مرور عام على انضمامها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، حيث غردت في هذه المناسبة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: " قبل عام واحد ، انضممت إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا / مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعد عام واحد، أنا فخورة جدًا بما حققه موظفونا في عام 2020".