خاص| بعد إضافة جرعتين للشلل.. ننشر الجدول الجديد لتطعيمات الأطفال في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، تحديث جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال بداية من الأسبوع المقبل، بإضافة جرعتين جديدتين لطعم شلل الأطفال المعطل بالحقن "سولك".

وبحسب الخطاب الذي أرسلته الوزارة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، فإنه من المقرر تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من "سولك" عند إتمام عمر "شهرين و6 أشهر"، بجرعة 0.5 سم، حقنا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ اليسرى، بداية من يوم الاثنين الموافق 22 فبراير، بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند إتمام 4 أشهر.

وبذلك يصبح جدول التطعيمات الروتينية متضمنًا 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام "شهرين - 4 شهور - 6 شهور".

وشددت الوزارة على مديريات الشؤون الصحية بتعديل حساب احتياجاتهم من الطعم والسعات التخزينية وسرنجات التطعيم على كافة المستويات.

يأتي ذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وسياسة وزارة الصحة التي تتضمن إدراج الطعوم الجديدة أو زيادة عدد جرعات التطعيمات الروتينية القائمة حسب مقتضيات الوضع الوبائي.

وينشر الخليج 365 جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال المقرر العمل به بداية من الاثنين المقبل.