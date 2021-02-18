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احذر الوجبات السريعة.. "الصحة" تقدم 5 نصائح لتغذية سليمة لكبار السن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 5 طرق ونصائح للوصول إلى تغذية صحية لكبار السن.

وجاءت النصائح كالتالي:

- يجب أن يحتوي نصف طبق الطعام على فواكه وخضروات وربعه على الحبوب الكاملة من الشعير والقمح والعدس والفاصوليا مع الخبز الأسمر والربع الآخر يحتوي على بروتينات.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة ملح عالية (الوجبات السريعة)، لأنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- استخدام القليل من الزيوت النباتية الصحية مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة وزيت الزيتون كبدائل صحية للسمن والزبدة.

- تناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.

- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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