أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5875 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2185 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 267 مخالفة السير بدون تراخيص 21 مخالفة موقف عشوائي 47 مخالفات شروط التراخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012