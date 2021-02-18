شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ميكنة 100% من الخدمات تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ميكنة 100% من الخدمات التي يقدمها ديوان عام الوزارة للمواطنين وربطها بالجهات والهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم، الخميس، بديوان عام الوزارة لمتابعة استمرار تطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف طلعت مدير عام تطوير تكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بسرعة تعميم استراتيجية التحول الرقمي وتطبيقها بكافة برامج وخدمات ومشروعات الوزارة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة وجهت بمتابعة سير العمل على ميكنة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن الربط الإلكتروني بين المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بأعلى مستوى من الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

وكشف مجاهد، أنه من المقرر أن تقوم وزيرة الصحة والسكان بعدة جولات ميدانية لمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة سير العمل بتطبيق المنظومة المميكنة بجميع المنشآت الطبية على أرض الواقع.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة وجهت أيضًا بمتابعة تطبيق المنظومة المميكنة لملف التعليم الطبي المهني بما يتيح توفير فرص التعلم لكافة الفرق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجهت بمتابعة الخدمات المميكنة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة من خلال تحديثات بيانات المواطنين الذين يحصلون على الخدمات الطبية ومؤشرات الحالة الصحية لكل مواطن.

وذكر أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أن الميكنة والتحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة والسكان يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة، مشددة على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.