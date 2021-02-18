الجريدة الرسمية تنشر قرارين لوزير الداخلية بإنشاء سجنين مركزيين بالفيوم

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارين صادرين من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خاصين بإنشاء سجن مركزى بمركز شرطة يوسف الصديق وآخر بمركز شرطة سنهور بالفيوم.

وحملا القراران رقمى 269 – 268 لسنة 2021، الأول إنشاء سجن مركزى بمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بمسمى "السجن المركزى بمركز شرطة يوسف الصديق"، ويشمل اختصاصه دائرة فرقة شرطة غرب مراكز "أبشواي - يوسف الصديق – الشواشنة، والثانى إنشاء سجن مركزي بمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم بمسمى "السجن المركزى الملحق بمركز شرطة سنهور القبلية" ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية.

ويشمل القرار تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، فى السجنين المشار إليهما.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية.