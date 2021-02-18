شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

ننشر النماذج الاسترشادية لمواد امتحانات التيرم الأول للمرحلة الابتدائية بالأزهر

رئيس "الرعاية الصحية": 93% نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحى الشامل

الصحة: 77.4% نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة تحذر: مصاب كورونا المدخن أكثر عرضة لدخول العناية والحاجة لتنفس صناعى

الأزهر يعلن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة على القاهرة والصغرى بالعاصمة 9

الحكومة تُكذب شائعة استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة فى إنتاج الخبز

الحكومة ترد على شائعة استخدام "برومات البوتاسيوم" المسرطنة بإنتاج الخبز

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل

المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام

القومية للأنفاق تستقبل دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية خلال أيام

وزير التنمية المحلية: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يوميا

القوى العاملة: 4 مصريين يحصلون على 1.8 مليون جنيه عن فترة عملهم بجدة

التعليم العالى: تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد الخاصة خلال 2020/2021

