شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنميه المحلية يطمئن على أحوال الطقس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بمواجهة الطقس السيئ، التي تشهدها محافظة كفر الشيخ، كما عرض جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية وسقوط أعمدة الإنارة وأشجار، نظراً لشدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار، لتوفير سيولة مرورية في جميع المناطق، ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف المحافظ، أن مجموعات إدارة الأزمة وغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلى مدار الساعة، وأن العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز يواصلون العمل في الشوارع لأكثر من 48 ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات.