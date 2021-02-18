شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل أقدم محطة سكة حديد إلى مزار سياحي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال تفقده، الخميس، أقدم محطة للقطار بمدينة الخارجة عام 1908 بتحويل المكان إلى مزار سياحي وأثري.

يذكر أن المحطة آخر ما تبقى من خط سكة حديد أنشأته الحكومة منذ أكثر من 113 عامًا تقريبًا، وظل يعمل حتى نهاية الستينيات، وكان يربط بين مدينتي الخارجة وأبوتشت في نجع حمادي بمحافظة قنا، وتوقف العمل لقطار الواحات تحديدا في عام 1961 عندما جرى فتح طريق رسمي مرصوف بالأسفلت يربط بين الخارجة ومحافظة أسيوط عام 1961.