شكرا لقرائتكم خبر عن رابط إدخال بيانات التلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعد البحث اليوم على محرك بحث جوجل بشدة حول موقع وزارة التربية والتعليم اليوم للبحث على رابط إدخال بيانات التلميذ للعام الدراسي 2021، ويستخدمون عبارة « موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ »، وهو الموقع الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم بهدف التقديم لراغبي الالتحاق بالصف الأول الابتدائي لتحويل الخدمة من التقديم اليدوي إلى التقديم الالكتروني وفق توجيهات وزير التعليم بالتحول إلى تقديم الخدمات الكترونيًا.

أرسلت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خطًابًا إلى كل المديريات التعليمية في جميع أنحاء مصر بضرورة تسجيل بيانات المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2021، وحددت في خطابها تحديد الإجراءات المتبعة سنويا للتقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي عبر بوابة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الموقع مخصص للمعلمين لإدخال بيانات التلميذ وليس إدخال بيانات التلميذ من خلال أولياء الأمور، وحددت وزارة التعليم أنه يتعين على كل مدرسة اختيار مدرس ليقوم بعملية تسجيل بيانات التلميذ وفقًا للتعليمات المحددة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرارات.

يمكنك الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي

https://student.emis.gov.eg/new

أو الدخول المباشر منهـنـــــا

ويجب عند الدخول على رابط تسجيل بيانات التلميذ في تسجيل خانة اسم المستخدم ورقم المسلسل وكلمة السر ثم ضغط زر تسجيل الدخول، ويحمل الموقع البيانات التالية « وزارة التربية والتعليم - بوابة الخدمات الالكترونية - مركز معلومات وزارة التربية والتعليم - الخدمات الالكترونية بيانات التلميذ .»

قامت وزارة التعليم بتحديث قواعد بيانات المدارس وتمثل تلك البيانات في قاعدة بيانات المدارس التى تشمل بيانات كل مدرسة وامكانياتها مثل المباني والمعامل وأجهزة الكومبيوتر والمعامل وأعداد المعلمين والمدرسين وبيانات التلاميذ الأولية مثل الإسم والصف ودرجات النجاح والإدارة التعليمية والمحافظة.

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