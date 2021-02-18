شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالقليوبية يستقبل وفد «حياة كريمة» بشبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وفدا من ممثلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ المبادرة والمزمع تنفيذها في 36 قرية و148 عزبة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها وعضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، وفاتن خربوش أمين جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، والدكتور رمضان عرفه مدير عام الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بالقليوبية وممثلى المبادرة والدكتور فادى سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية والدكتور باسم البحراوي وهند جلال وأميرة فتحى وهشام حجاج وأحمد طراد ممثلى مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعدد من الشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدني.

ناقش اللقاء الأهداف العامة لمؤسسة حياة كريمة وسبل التعاون مع المجلس القومى للمرأة والجامعات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني. كما تطرق اللقاء إلى عرض نشاطات المؤسسة بالمحافظة والأفكار المطروحة من الحضور ومحاور العمل في حياة كريمة. وأكد اللقاء على أهمية المرحلة الأولى في العمل وهى مرحلة الفكرة العامة ورصد الاحتياجات والتوجيه والبدء في عمليات البنية التحتية والملف المجتمعى.