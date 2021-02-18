شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن طفيف في الأحوال الجوية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ تحسنا طفيفا في الأحوال الجوية، عصر اليوم الخميس، حيث سطعت للشمس، وارتفعت درجة الحرارة.

إلى ذلك، كثفت الوحدات المحلية جهودها بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للتخلص من مخلفات الأمطار.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التخلص من مخلفات الأمطار، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي موجات جديدة من تقلبات الأحوال الجوية.