شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف تناقش موقف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام لمحافظ بني سويف، الخميس، اجتماعًا مع أعضاء وحدة المتغيرات المكانية، بحضور اللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ولمياء جلال مدير مكتب خدمية المستثمرين، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الزراعة والري وحماية الأراضي وهيئة مشروعات التعمير والبيئة وجهاز مدينة بني سويف والطرق والاستثمار والأملاك والآثار والمناطق الصناعية.

وفي بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام على المتابعة المستمرة من قبل محافظ بني سويف لهذا الملف الهام، مشيرًا إلى توجيهاته بأهمية أن تعمل كل الجهات المعينة كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، وذلك في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى مناقشة الفصل الإداري لوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية الصادر بشأنها قرارات إزالة.