شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فودة: محافظة جنوب سيناء شريك في مبادرة «رفع الوعي 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعد الأولى في الشراكة مع وزارة الأوقاف، وذلك تأكيدًا على ما تحظى به المحافظة من معالم وآثار دينية، كما تم افتتاح أول مركز للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية في مصر داخل المحافظة، وهو ملحق بمسجد الصحابة.

وأعرب عن سعادته كون محافظة جنوب سيناء شريكًا في مبادرة «رفع الوعي 2021»، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لاستقبال أي ندوات تابعة للمبادرة في أي وقت، مضيفًا أن التعاون بين المحافظة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ممتد منذ فترة طويلة، فمنذ سنوات كنا نلقي الضوء على التنمية في سانت كاترين والآن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطانا مهلة لمدة عام للانتهاء من مدينة التجلي الأعظم لجعل المدينة عاصمة عالمية للسياحة الدينية، ونهدف إلى استقبال مليون سائح في العام، وسانت كاترين تمثل أهمية كبيرة ليس للمصريين فقط بل للعديد من دول العالم.

وأضاف أن مركز للثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية في مصر داخل المحافظة وهو ملحق بمسجد الصحابة له دور كبير في تعليم مفاهيم الدين الإسلامي الصحيحة بجميع اللغات، ويلعب المركز دورًا كبيرًا في إطار مبادرة تنمية الوعي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بين المحافظة والأوقاف لشرح وتفسير تعاليم الدين للسيدات البدويات من خلال قوافل الوزارة من الواعظات.

جاء ذلك خلال ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» ضمن مبادرة «رفع الوعي 2021» بمشاركة كل من د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر إبراهيم، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي.