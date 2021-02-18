شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجهاد القتالي معناه الآن «التعبئة العامة» وهو حق حصري لولي الأمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» ضمن مبادرة «رفع الوعي 2021».

وأكد الوزير إن الندوة تأتي في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.

وتأكيدًا على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاه من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقاً للبناء والتنمية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الندوة تعالج قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما: قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم أجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة وذلك عن طريق تجديد الخطاب الديني، والأخرى هي قضية التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، مضيفًا أن علينا أن نفرق بين الجهاد والقتال، والجهاد أعم حيث يكون الجهاد بالنفس أو بالمال أو بالكلمة الطيبة، أو الدعوة بالكلمة والموعظة الحسنة، أو بالقرآن الكريم، أما الجهاد القتالي فقد تطور مدلول الكلمة وأصبح في العصر الحاضر يُشير إلى مصطلحات عصرية منها إعلان حالة الحرب أو حالة التعبئة العامة أو الخاصة، وهو حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط القانون والدستور به إعلان حالة الحرب.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه في عهد النبي لم يثبت ولم يكن لأي شخص غير النبي أن يعلن حالة الحرب، بصفته نبيا وحاكما، وفي كل العهود بعد النبي لم يكن لأحد غير الخليفة أن يعلن حالة الحرب دون أن يعلنه الخليفة بنفسه، فلم يحدث في تاريخ الإسلام على الإطلاق وفعلت ذلك، مشيرًا إلى أن العالم في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني كما هو في احتياج إلى الدولة الصادقة التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي لا تكيل بمكيالين وتفي بالعقود والعهود ما دامت الحياة قائمة.

وشارك في الندوة كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للاعلام واللواء أ.ح. خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر إبراهيم، كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى