شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الخميس، انطلاق قافلة المساعدات الغذائية والعينية، والتي تشمل كراتين مواد غذائية وبطاطين ولحوم، والتي تم توفيرها بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في حضور الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولى جمعية البر والتقوى.

وتفقد المحافظ جانبا من المساعدات التي تم اصطفافها على سيارات نقل أمام مبني ديوان عام المحافظة، والتي تشمل بطاطين وكراتين مواد غذائية ولحوم سيتم توزيعها على الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عن طريق مجموعة من الجمعيات الأهلية المشهرة وتحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية

وأثنى المحافظ على الدور الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خلال الفترة الحالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ،من خلال المشاركة في دعم الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة في ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع.

من جهتها أوضحت إحسان أبوزيد أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية البر والتقوى ،والتي تشمل توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الحالية وموسم الشتاء، وتشمل 5آلاف بطانية و2000 كرتونة غذائية، ولحوم 10 عجول، بجانب تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، وعمل نظارات طبية للمستحقين، فضلاً عن توفير بعض مستلزمات الزفاف لعدد 10 فتيات من الأسر الأولى بالرعاية.