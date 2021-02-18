شكرا لقرائتكم خبر عن «حق حصري لولي الأمر».. وزير الأوقاف: الجهاد معناه الآن «التعبئة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية»، ضمن مبادرة «رفع الوعي 2021»، اليوم، بمشاركة كل من د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر إبراهيم، كبير مستشارى الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد وزير الأوقاف في كلمته أن الندوة تأتي في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية وتأكيدا على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الندوة تعالج قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما: قضية الوعي وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم أجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وذلك عن طريق تجديد الخطاب الديني، والأخرى هي قضية التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، مضيفًا أن علينا أن نفرق بين الجهاد والقتال، والجهاد أعم حيث يكون الجهاد بالنفس أو بالمال أو بالكلمة الطيبة، أو الدعوة بالكلمة والموعظة الحسنة، أو بالقرآن الكريم، أما الجهاد القتالي فقد تطور مدلول الكلمة وأصبح في العصر الحاضر يُشير إلى مصطلحات عصرية منها إعلان حالة الحرب أو حالة التعبئة العامة أو الخاصة، وهو حق حصري لولي الأمر الشرعي الذي أناط القانون والدستور به إعلان حالة الحرب .

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام هو حجر الزاوية في بناء الوعي، والمجتمعات تصح بالإعلام الصحيح الواعي، مضيفًا أن الإعلام مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دورا كبيرا في رفع درجات الوعي الصحيح لدى الجمهور.

وأوضح أن المشروع القومي لتطوير الـ 4500 قرية، هو ثورة تنموية كبرى تحدث لأول مرة في مصر لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه علينا جميعا أن نلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير لأن من يقف خلف المشروع هو الرئيس السيسي، مضيفًا أن على الإعلام دورًا كبيرًا في تصحيح الشائعات التي تطلقها بعض الجماعات عن هذا المشروع وتحصين أهالي القرى من تلك الشائعات، لأن حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب .

وشدد «جبر»، على أن الإعلام يجب أن يتناول تلك القضايا بشكل لا يهون ولا يهول منها ولا ينساق وراء بعض الدعوات التي لا غرض لها سوى إحراج الدولة المصرية بقضايا قد لا يكون لها وجود من الأساس، مضيفًا أننا علينا أن نتعامل بشكل موضوعي مع قضايا حقوق الانسان ويجب ألا نكتفي بموقف الدفاع لأن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم من خلال عرض القضايا دون انتظار الهجوم، ومصر ليس لديها ما تخفيه .

فيما عبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن سعادته كون محافظة جنوب سيناء شريكًا في مبادرة «رفع الوعي 2021»، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لاستقبال أي ندوات تابعة للمبادرة في أي وقت، مضيفًا أن التعاون بين المحافظة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ممتد منذ فترة طويلة .

وقال النائب دكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن على الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المواطنين بما يحدث في مصر حاليا، مضيفًا أنه لابد أن يمتلك الإعلامي ضميرًا مهنيًا والذي يمثل الرقيب على ما يقوله .

وقال السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، أن الاتحاد هو أقدم منظمة انضمت لها مصر منذ ما يقارب الـ 100 سنة، وكان له دورًا كبيرًا في إعداد دستور 1923 لتصبح مصر عضوا كامل العضوية، كما قام الاتحاد بمخاطبة جميع الدول في عام 1956 للتدخل لوقف العدوان الثلاثي على مصر، كذلك أيد الاتحاد مطالب ثورة 25 يناير .

وأضاف أن الاتحاد كان له دورًا كبيرًا في مواجهة الجماعة الإرهابية أبان حكمها لمصر بعدما رفض دستور 2012 لأنه لم يكن يمثل جميع المصريين كذلك كان أول منظمة تعترف بثورة 30 يونيو .

وفي نهاية الندوة قام النائب دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بتكريم وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء بإهدائهما درع النقابة .