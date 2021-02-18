شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم: التعاليم الصحيحة للأديان تنبع من الإعتراف بالتعددية والاختلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أن التعاليم الدينية الصحيحة هي الوسيلة الفعالة لكي يحملُ الإيمانُ المؤمنَ على أن يَرَى في الآخَر أخًا له، عليه أن يُؤازرَه ويُحبَّه.

وقال خلال كلمة في لقاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي يهدف لوضع خطة عمل مشتركة لتفعيل وثيقة الأخوة الانسانية- الميثاق بين الكنيسة الكاثوليكية في شخص قداسة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الشريف الامام الأكبر الدكتور الطيب، من أعماق قلبي اشكركم، واشكر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبرنامج «سفراء الأزهر أون لاين»، لدعوتي لهذا اللقاء حول «حوار السلام والطمأنينة».

وأضاف «باخوم»، لقاؤنا نجد فيه أسس ومبادئ إنسانية تنبع من إيمان عميق بالله واحد ورب واحد لكل البشرية، نعم نحن أخوة لأن لنا أب واحد، مشيرا إلى أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك.

‏وتابع هذه التعاليم تنبع من الاعتراف بحرية الإنسان وحقه في اعتقاداه وفكره وتعبيره وممارسة إيمانه، فيما لا يضر الآخر.

وواصل «باخوم»، التعاليم الصحيحة للأديان تنبع من الاعتراف بأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة هو واقع لا يمكن انكاره، وهذا الواقع يصبح فرصة وإمكانية كي يحقق الإنسان ذاته، يتعرف ويحب الآخر، ويحترم ويقدر من هو مختلف عنه.

وشدد «باخوم» على أن إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري هو أولا ضد الإنسانية نفسها وضد حكمة الله.

وأشار إلى أن التعاليم الدينية الصحيحة تحث على أن العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة كريمة، يحق لكل إنسان أن يحياها، وأن أول خطوات الظلم المظلمة هو التطرف الفكري والتعصب حتى في الإيمان قائلا: «الله لا يحتاج إلى إنسان يدافع عنه، الله إذا احتاج وهو لا يحتاج، يحتاج إلى إنسان يدافع عن أخيه الانسان».

وتابع الأنبا باخوم، «التعاليم الدينية الصحيحة تشجع على أن الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس، هو بداية مسيرة لاحتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تحاصر جزءا كبيرا من البشر».

وواصل البابا «هذا الحوار يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم».