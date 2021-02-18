شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: لن نترك أحدًا للخروج على النص المهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إنه «على الإعلام دور كبير في توعية المواطنين، بما يحدث في مصر حاليًا، مضيفًا أنه لابد أن يمتلك الإعلامي ضميرًا مهنيًا والذي يمثل الرقيب على ما يقوله».

‏وأضاف «سعدة» خلال فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» ضمن مبادرة «رفع الوعي 2021»، الخميس، أنه «حين تم تدشين النقابة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت هناك فوضى عارمة في مجال الإعلام، ولذلك عملت النقابة على محاربة الكيانات الوهمية التي كانت تدعي أنها نقابات الإعلاميين، كذلك قمنا بمحاربة منتحلي الصفة واتخذنا إجراءات قانونية حيالهم، وقمنا بإصدار ميثاق شرف إعلامي اتبعناه بمدونة سلوك مهني تخاطب ضمير الإعلامي الذي يحمل مسؤولية الكلمة، سواء المسموعة أو المرئية».

‏واختتم حديثه: «لن ولم نترك أحدًا للخروج على النص المهني، ولن نترك إعلاميًا على أرض مصر دون أن يحصل على حقه ويمارس عمله بكامل الحرية» مضيفًا أن النقابة هي درع وسيف الإعلاميين.

شارك في الندوة د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أ.ح. خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر إبراهيم، كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى.