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المركز الأوروبي لشمال أفريقيا يناقش أسباب الهجرة غير الشرعية 20 فبراير

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الأوروبي لشمال أفريقيا (EUNACR) عن إقامة مناقشة عبر الإنترنت webinar عن أسباب الهجرة غير الشرعية، وآثارها على كلا المجتمعين الأوروبي والأفريقي، وطرح اقتراحات لمعالجة هذه القضية.

شارك المناقشة خبراء أوروبيون ومصريون في هذا الملف، وأعضاء من البرلمان المصري، ترأسهم خبيرة العلاقات الدولية الدكتورة سارة كيره، السبت، 20 فبراير، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وللمتابعة المباشرة يمكن زيارة الموقع الرسمي للمركز: www.eunacr.com

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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