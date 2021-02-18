شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام»: يجب تناول كل القضايا دون تهوين أو تهويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام هو حجر الزاوية في بناء الوعي، والمجتمعات تصح بالإعلام الصحيح الواعي.

وأضاف «جبر» خلال فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» ضمن مبادرة «رفع الوعي 2021»، الخميس، أن الإعلام مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دورا كبيرا في رفع درجات الوعى الصحيح لدى الجمهور، ولا ينفصل عن أهداف الدولة لما له من تأثير كبير بما يجعله شريكًا أساسيًا في إحداث التغييرات المطلوبة بشرح الحقائق وتزويد الرأى العام بالمعلومات بدلا من الشائعات، حتى يكون المواطنون فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع.

وأوضح أن الإعلام عليه دورًا كبيرًا في شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر، وكذلك حماية المجتمع من محاولات الجماعات الإرهابية بث سمومها والتشكيك في المشروعات القومية الكبرى، من خلال شرح المشروعات القومية وما يحدث في مصر من نقلة حقيقية، مضيفًا أن مصر حققت خلال 6 سنوات ما لم يتحقق في التاريخ من قبل تحت شعار «الحفاظ على كرامة المصريين».

وأضاف أن مصر الآن مرفوعة الرأس لا تنحني أمام أحد ولا تمد يدها لصديق أو شقيق، مشيرًا إلى أن المجلس أطلق مبادرة للاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال التركيز على البطولات والنماذج المصرية على مدار التاريخ، مثل احتفالات نصر أكتوبر المجيد، فرأينا الجندي المصري سابقًا لعصره بعدما خاض حربًا أذهل خلالها العالم باختراعات سجلت في سجلات الحرب مثل القضاء على خط بارليف، لذلك يجب إلقاء الضوء على هذه النماذج لربط الشباب بأمجاد مصر الوطنية ليعتزوا بها.

شارك في الندوة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح. خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والسفير مختار عمر إبراهيم، كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى.