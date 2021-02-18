شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس بدمياط يعيد الحركة التجارية لطبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى دمياط، اليوم الخميس، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، الأمر الذي أعاد الحركة التجارية لطبيعتها بعد أكثر من يومين من الشلل التام بسبب الأمطار الرعدية والرياح.

وتواصلت حالة الصقيع في أنحاء دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا، خاصة في فترات الليل، كما شهدت بعض المناطق في عزبة البرج ورأس البر أمطارا متفرقة مصحوبة بغيوم، كما استمر غلق بوغاز الصيد بعزبة البرج انتظارا لتحسن الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة ميناء دمياط إن حركة الملاحة لم تتأثر بتقلبات الطقس، حيث سارت معدلات دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية.