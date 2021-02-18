شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل تكثيف أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية وحتى صباح اليوم، تكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثاره من الشوارع والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باستخدام السيارات والمعدات المخصصة لكسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجه الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامنًا مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

كانت محافظة الشرقية قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوطا غزيرا للأمطار على جميع أنحاء المحافظة، والتي قد أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية. ومنذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، أمس وحتى صباح اليوم، انتشرت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها، وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجه سقوط الأمطار، والتأكد من عزلها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهاب محافظ الشرقية بالمواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع، وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار، والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حالة وجود ماس كهربائي بها حرصاً على سلامة المواطنين.