شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والصيدليات في أبو قرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا حملة مفاجأة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف «حلمي» أن الحملة شملت، المحلات التجارية والمطاعم والكافيتريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وشدد «حلمي» على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير. مؤكدا على المتابعة المستمرة، لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .