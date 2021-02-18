شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تزور ”الخليج 365”.. وتؤكد: ستات مصر تعيش عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتور مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، حيث كان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير الخليج 365، وقيادات الجريدة.

واصطحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى جولة داخل صالة التحرير، للتعرف على طبيعة العمل فى مختلف الأقسام وآليات العمل بداخلها، والتعرف على تجربة تليفزيون الخليج 365.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمنظومة العمل داخل الخليج 365، وحجم التطور الملحوظ فى صالة التحرير، وكذلك تجربة تليفزيون الخليج 365 الرائدة.

وأثنت رئيس المجلس القومى للمرأة على المبادرات الرئاسية الخاصة بتنمية القرى الفقيرة وتطويرها وتنميتها إلى جانب تلك المبادرات التى تهتم بصحة المرأة قائلة: مبادرة تطوير 1500 قرية فى الريف المصرى، تعد من أعظم المبادرات لأنها ستعود بالنفع على الكثير من الأسر المصرية عامة والمرأة خاصة وإنها تعتبر الوتد الحقيقى فى كل بيت مصرى وجاءت هذه المبادرة لتلبى احتياجاتها فى كل قرى ونجوع مصر وبالتأكيد سنرى أثر ذلك من الناحية الاجتماعية والتعليمية والصحية.