شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة “رؤية” للفكر المستنير الإصدار السادس والعشرون : "فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية” للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة ، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية بصفة خاصة ، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غاياتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية منه.

ويقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة ، بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة النبوية المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا المعاصر الراهن ومستجداته.

كما يلقى الضوء على عدد من القضايا المهمة، مثل: دفع الهلاك ودفع المشقة عن الناس ، والعمل في إطار المتيسر لا المتعذر، ومفهوم درء الحدود بالشبهات، وحدود الترويح المباح عن النفس ، وغير ذلك من الموضوعات الحياتية المتجددة.