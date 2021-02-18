شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيو واشنطن يطلبون اللقاح من حكومات أجنبية بسبب نقصه فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست إن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون فى بلدان وصفتها بأنها ذات بنية تحتية طبية ضعيفة وبها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا يعربون عن إحباطهم بشأن الطريقة التى توزع بها واشنطن اللقاحات، وفقا لملاحظات اجتماع ومقابلات ووثائق حصلت عليها الصحيفة.

وعرضت 13 حكومة أجنبية على الأقل تطعيم المسئولين الأمريكيين الذين يعملون فى الخارج بإمداداته الخاصة من لقاح موديرنا الأمريكى أو لقاح فايزر، وهى البادرة التى قبلتها الخارجية الأمريكية بالفعل، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى.

وتقيم الوزارة عروضا من ثمانية دول أخرى على الأقل ترغب فى القيام بالأمر بنفسه، وفى روسيا، التمس بعض العاملين الخارجية الأمريكية لموسكو للحصول على لقاح سبوتنك الروسى بعدما لم تعد واشنطن بتقديم جرعات من اللقاح الأمريكى فى المستقبل القريب، بحسب ما قال المسئولون. ولم يتم الموافقة على لقاح سبوتنك من قبل منظمة الصحة العالمية أو المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض. ولا توصى الخارجية الأمريكية موظفها بالحصول عليه، لمتهما تسمح لهم باتخاذ قرراتهم الصحية الخاصة بعدما أدى الوباء إلى وفاة 2.4 مليون شخص على مستوى العالم.

وقال أحد الدبلوماسيين الأمرييكن فى الشرق الأوسط إنه لأمر محرج لأغنى دولة فى العالم أن تطلب مساعدة من دول أخرى فيما يتعلق باللقاحات، خاصة عندما تعتبر أن أفضل اللقاحات فى العالم مصنوعة فى الولايات المتحدة.