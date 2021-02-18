شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مقر مؤسسة ”الخليج 365”، اليوم، الخميس، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”.

وتعرف محافظ جنوب سيناء خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد بتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.