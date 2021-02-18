شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اجتماع لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائى ويتابع مشروع الرى الحديث.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرهاضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالةالسعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم إجراؤه خلال هذه الفترة من الحصر والمسح الشامل لمختلف القرىالمستهدف تطويرها فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدأً على أهمية البيانات التى يتم الحصول عليهافي الرصد والتحديد الدقيق لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقترح تنفيذها ضمن خطة تطوير هذه القرى، مشيداًفى هذا الصدد بحجم البيانات والمعلومات التى لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتفاصيلها عن مختلفالقرى على مستوى الجمهورية، والتى ستسهم وبشكل كبير فى تحديد الخدمات والمشروعات التى تلبى احتياجاتقاطنى تلك القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق لضمان استفادة كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من البيانات التي لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصةوأنها تضم العديد من التفاصيل الدقيقة حول المشروعات المنفذة بالقرى، مدعومة بالخرائط التوضيحية لتلك المشروعات،هذا إلى جانب ما تتضمنه هذه البيانات من معلومات حول منظومة المواليد والوفيات.