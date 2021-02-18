ضبط محاسب استولى على اشتراكات ورسوم تجمع سكني بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، محاسب بتجمع سكني؛ لاستيلائه على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي حساب الاشتراكات والرسوم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام بصفته وكيلاً عن (رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفي الاتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الاتحاد وتبين أنهما "مزوران"، وبفحص كشفي الحساب المشار إليهما فنياً تبين أنهما مزوران تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني المشار إليه وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس اتحاد الشاغلين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول)، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنياً تبين إنه يحتوي على (كشفي الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.