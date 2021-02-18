المؤبد لرئيس حزب العدالة الاجتماعية بتهمة التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، ، رئيس حزب العدالة الاجتماعية "م. ع" وسكرتيرته وشخص آخر بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بتزوير محرر رسمي "توكيل" للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام وحضور سامح عليان ممثل النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائي.