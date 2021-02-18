شكرا لقرائتكم خبر عن وقف المعديات بمطوبس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة وقف المعديات النهرية بنطاق المركز والمدينة ووقف حركة المعديات اليومي بقرى خان الجنى والسكرى والعامودة ومعدية رشيد وعزب وقف قبلى وجزيرة الفرس.

يأتي ذلك لسوء حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ وحفاظا علي سلامة المواطنين.