شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الامتحانات.. طبيب نفسي يقدّم نصائح لطلاب أولى وتانية ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي لبدء امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات، والتي من المُقرر أن تبدأ في الـ27 من فبراير حتى 11 مارس 2021.

وفي ظل فيروس كورونا ووسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، قد يشعر بعض الطلاب والطالبات بالقلق، والذي يؤثر بطبيعة الحال على قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي الجيد.

وينصح الطبيب النفسي، وليد هندي، الطلاب بأهمية الحرص على نسيان أي عوامل تتسبب في اضطرابه النفسي، والتركيز على المذاكرة خلال ساعات النهار حتى يعتاد الجسم على مواعيد الامتحانات النهارية، منعًا للإضرار بنظام الجسم والساعة البيولوجية.

وأكد «هندي»، لـ«المصري اليوم»، على ضرورة تناول الأطعمة مصدر التغذية للجسد، حيث تساعد في التقليل من التوتر الزائد والارتباكات الجسدية والنفسية، مثل البيض ومنتجات الألبان والمكسرات وغيرها بدلًا من تناول أي أطعمة غير صحية خارج المنزل، وتخصيص الوقت لممارسة الرياضة بين أوقات المذاكرة، حيث يمكن الاكتفاء بدقائق محدودة فقط، والتي تساهم في تهدئة الطالب نفسيًا مع إنعاش الرياضة للجسم، ما يسهل عملية استيعاب المعلومات.

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ولفت إلى أن على الطالب استعمال كل الحواس عند المذاكرة، من أجل ضمان ثبات المعلومات بشكل جيد، وهي تقلل من نسب التشتت الذهني والتفكير في كواليس الامتحانات ومخاوف النسيان للمعلومات والمناهج التعليمية، ولن يبقى أمام الطالب سوى استكمال المذاكرة والتفكير بالدروس فقط.

كما وجه الطبيب النفسي نصائح إلى الأهل، موضحًا أن على الآباء تجنب تمامًا الشروع في مقارنات «ظالمة» بين أبنائهم وباقي الطلاب في العائلة أو الجيران حيث يزيد ذلك من شعورهم بالقلق ويقلل تركيزهم.

وقال «هندي»: «يجب على الأهل ضمان الاستقرار في المنزل، وتجنب وقوع خلافات أسرية حتى يصبح المنزل مكان آمن للطالب، وتقديم الكلمات اللطيفة والمُحفزة التي تشجعهم على الإهتمام بمذاكرتهم»، وتابع: «لابد من تذكير الآباء للأبناء بحل الأسئلة الأقل سهولة ثم الأسهل حتى ينتقلون للأسئلة الأصعب لأن تلك الطريقة تساعد الطالب على الشعور بالحماسة والتفاؤل في لجنة الامتحانات وتذكيره بالتوقف عن عادة المراجعة مع زملائه بعد الامتحانات».

ويختتم الطبيب كلماته مشيرا إلى أنه لابد من تحرك الطالب من المنزل يوم الامتحان قبل الموعد حتى لا يصل متوترًا، في حالة وقوع بعض المُعطلات والمشاكل في الطريق، مُضيفًا أن تأمين الأهل بـ«الكحول والكمامة» للطلاب يساهم في شعورهم بالطمأنينة منعًا للخوف من الاختلاط مع الزملاء في المدرسة، مع أجواء انتشار فيروس «كورونا»، وتشديد الآباء على أهمية الالتزام لأبنائهم الطلاب بالكمامة وتعقيم اليدين بـ«الكحول» في أيام الامتحانات.