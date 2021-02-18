شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية تناقش آلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا موسعا بحضور عمرو شحاته، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والمتابعة وتقويم الآداء، لوضع آليات تنفيذ التقويم بالصفوف من الرابع الإبتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي .

وجه وكيل أول الوزارة بمتابعة استعدادات المدارس لعقد الامتحانات، ومتابعة تطهير وتعقيم المدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ،

كما تم استعراض الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام، وشدد على مسؤولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالادارات التعليمية، بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة، وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات أو معوقات تعوق أداء الامتحان بالمدارس الثانوية، بالإضافة إلى التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات، واستقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

كما تم مناقشة استعدادات المديرية لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وشدد وكيل أول الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية، وتقدير المسؤولية مع الالتزام بكافة معايير ومواصفات الورقة الامتحانية، انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة، وحتي أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.