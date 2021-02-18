شكرا لقرائتكم خبر عن معفاة من الضرائب.. تعرف على قيمة ما يتقاضاه رئيسا «النواب» و«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 428 قيمة ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء والوكيلين، ونصت على: «أى مبالغ يتم دفعها للأعضاء تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور» .

ويذكر أن القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حدد الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيهٍ شهريًا .

فيما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تم اقرارها الأسبوع الجارى، في الجلسة العامة لمجلس النواب، المعاملات المالية الخاصة بأعضاء «الشيوخ» وقيمتها، حيث يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي اسم، على أربعة أمثال المبلغ المذكور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.