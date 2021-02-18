شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع جهود رفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بقرى بر بحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللوء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمواصلة الجهود المبذولة لرفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة والمياه الجوفية بالمناطق المنخفضة على الشريط الحدودي لساحل البحر الأبيض المتوسط بقرية عماد ببر بحري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الحماية المدنية ببلطيم، حيث يتسبب سوء الأحوال الجوية لإرتفاع منسوب مياه البحر عن المعدلات الطبيعية بسبب إضطراب حالة البحر، مما يؤدي ذلك لارتفاع منسوب المياه الجوفية بباطن التربة الرملية في المناطق الأكثر انخفاضًا، مؤكدًا نقل الرمال بمعدات وسيارات مجلس المدينة لردم المنخفضات القريبه لساحل البحر.

وجاء ذلك بحضور أحمد اللوزي، وأيسر موسى، نائبي رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأشرف الطبجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري.

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار

التخلص من مخلفات الأمطار