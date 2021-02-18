شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 2552 محلاً تجاريًا مشاركًا بالأوكازيون الشتوي.. و290 مخالفة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا لمتابعة الأوكازيون وعدد المحال المشاركة فيه ووفقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون وصل إلى 2552 محلاً تجاريا، منها 96 محال قطاع أعمال، و2400 قطاع خاص، و13 قطاع تعاوني، بالإضافة إلى مشاركة عدد 40 محال قطاع استثماري.

وأكد حسام الدين، أنه يتم متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون وفقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، وبناء عليه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 290 محضر تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 287 محاضر أوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة، جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.