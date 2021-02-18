شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين بتحديد مواعيد ثابتة للنواب لبحث مشكلات دوائرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية إتاحة المزيد من الوقت من جانبهم لاستقبال أعضاء مجلس النواب وتحديد مواعيد ثابتة ومحددة لهم للتشاور معهم حول المشكلات التي تواجه دوائرهم تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار «شعراوي»، خلال الإجتماع الذي عقده الخميس مع ١٠ محافظين، لمتابعة جهودهم في مواجهة الطقس، إلى اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والذي ساعد في تعميق أواصر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحقق الصالح العام لأبناء الشعب المصري، مؤكدا أهمية تحقيق المزيد من التواصل والتنسيق بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب وإقامة جسور تواصل لتحقيق مصلحة المواطنين.

ونوه زير التنمية المحلية، إلى همية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم ومشاكلهم بحكم تواجدهم على أرض الواقع بين المواطن.

وتابع، أن هناك تنسيق مستمر وتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق كل ما فيه مصلحة للدولة المصرية والمواطن وتوضيح الصورة العامة لتوجيهات الحكومة والمشروعات القومية الجارية بالمحافظات ونقلها للمواطنين، لافتاً إلى ان الجميع يسعي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة دعوة أعضاء مجلس النواب عند افتتاح مشروعات جديدة على أرض المحافظات، وتوجيه القيادات المحلية والتنفيذية وإدارات الاتصال السياسى والمجالس النيابية بالمحافظات بمعاونتهم في أداء مهامهم وسرعة الرد على طلباتهم ومناقشة مقترحاتهم والاستفادة من الاراء والافكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع بعد دراستها جيدًا.

من جانبهم، اكد المحافظون احترامهم وتقديرهم الكامل لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى قيام عدد كبير منهم بالتواصل مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية وتحديد مواعيد لاستقبالهم وكذا استقبال أعضاء مجلس الشيوخ.

وأضافوا أنهم بالفعل عقدوا اجتماعات ولقاءات مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم وتم تخصيص أيام محددة لاستقبالهم وبحث مطالبهم وتحديد مسؤول بادارة الاتصال السياسي للتواصل المستمر معهم.