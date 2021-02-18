شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع 10 محافظين جهود التعامل مع تداعياته حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعًا عبر «الفيديو كونفرانس» مع عدد من المحافظين هم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، لمتابعة جهود مواجهة الطقس السيء.

تابع الوزير مع المحافظين آخر المستجدات الخاصة بموجة الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي تشهدها محافظاتهم.

كما عرض كل محافظ خلال الإجتماع جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية وبعض الحوادث المرورية أو سقوط أعمدة الإنارة والأشجار والإنهيار الجزئي لبعض المنازل والتي شهدتها المحافظات بسبب شدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة.

أشاد الوزير، بجهود جميع العاملين بالإدارة المحلية بكافة المحافظات والتعاون الجيد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية في مواجهة موجة الطقس السيء، مشددا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التي تم اقرارها مسبقا.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول.

أكد المحافظون استمرار رفع درجة الإستعداد والطوارئ بمحافظاتهم لحين انتهاء موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظات، مشيرين إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار، وأكدوا على وجود سيولة مرورية في كافة المناطق بالمحافظات ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضافوا، أن مجموعات إدارة الازمة وغرف العمليات بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلي مدار الساعة، مضيفين أن العاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز واصلوا العمل في الشوارع لأكثر من ٤٨ ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أي تجمعات في الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات.