شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» يتعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بالمحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السئ، قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة، خلال اليومين الماضيين، بالتعامل مع ٧٨ حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين.

وقام فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبري بالبحث عن الاشخاص فاقدي المأوى، حيث تم دراسة حالة 55 شخصا واسر لديها أطفال متواجدين بالشارع وتم نقل حالتين إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع عدد ٣٣ بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر ٦٢ عاما، حيث نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع ٣ أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ومن جانب آخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد ٣ حالات بلا مأوى يمتهنون التسول، حيث تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة.

كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية في إنقاذ شخصين بلا مأوى وتم نقلهما لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعانى من مرض نفسى، وعليه تم استقبال الاطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الامراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن في العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية .

كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بني سويف النزول الميداني، حيث تعامل الفريق مع ٥ حالات لأشخاص بلا مأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية .

وفي محافظة أسيوط، نجح الفريق في إقناع سيدة مسنة لاستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم في مكان غير آدمي .

كما نجح فريق التدخل السريع بالأقصر في نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم استقبالها بدار رعاية اجتماعية.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

التدخل السريع يتعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بمختلف محافظات

التدخل السريع يتعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بمختلف محافظات

التدخل السريع يتعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين بمختلف محافظات