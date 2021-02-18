شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة المرورية بعد استقرار حالة الطقس في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة القليوبية اليوم استقرارا في الأحوال الجوية وسطوع الشمس على جميع قرى ومراكز المحافظة بعد تعرضها لمدة يومين لحالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وانتظمت الحالة المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، كما شهدت المصالح الحكومية والمديريات الخدمية انتظاما وحضورا للعاملين بها.

وكانت قرى ومدن القليوبية تأثرت بموجة الطقس السيئ وشدة الرياح التي تتعرض لها البلاد، حيث شهدت المحافظة سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة في بعض المناطق بمدن بنها وطوخ والخانكة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب انقطاع الأسلاك.

كما تأثرت أيضا حركة الأسواق والبيع والشراء بسبب عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سقوط لوحات الإعلانات على الطرق السريعة وسقوط باكيتين حديد وعمود إنارة من كوبري المظلات التابع لحي غرب شبرا الخيمة في اتجاه المؤسسة.

وتسببت موجة الطقس السيئ أيضا في سقوط جزء من حائط شقة بالطابق السابع بحي غرب شبرا الخيمة على إحدى البلكونات بذات العقار دون خسائر بشرية كما تسبب ماس كهربائي في عامود إنارة بقرية نوى بشبين القناطر في صعق ماشية ما أدى إلى نفوقها في الحال.

وواصل رؤساء المدن أعمال شفط مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار في عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة ورفع أثار الأمطار.