شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقى ٢٤٠ ألفًا و١٢١ طلبًا للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35 % قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

أشار محافظ الشرقية إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في خلال الشهر الجاري، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم استقبال ٢٤٠ ألف و١٢١ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى الآن، وتحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.