شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» تطلق مبادرة «حماية» لدعم أهالي النوبة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة، بداية من غداً الجمعة وبرعاية الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان قافلة مساعدات انسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن قافلة مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف أهالينا في أسوان سوف تنطلق غداً من قرية المنصورية مركز دراو وسوف تستهدف تقديم الدعم للأهالي في قرى النوبة بأنحاء محافظة أسوان من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف تسليم الأدوية وعمل النظارات الطبية وتشخيص الأحتياج لعمليات جراحات عيون استعداد لإجراءها بالمجان خلال أسبوعين.

من جانبها أكدت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن قافلة مبادرة حماية سوف تتضمن ايضاً بجانب تنظيم القافلة الطبية توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانه قبلى وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة اول .

وأشارت أيه عمر إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتى تستهدف هذا الأسبوع أهالينا في أسوان سوف تقوم ايضاً بتوزيع عدد 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كماة وزجاجتين كحل وصابون وفيتامين سى وزنك ويتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن اسوان المختلفة.

يذكر أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة إنطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان حيث سبق للمؤسستين إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بأنحاء المحافظة كما أنتهت صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة مركز إدفو ضمن مبادرة حياة كريمة.