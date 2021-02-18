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وكيل «أوقاف القليوبية» يتابع أعمال تنظيف أسطح المساجد وتطهيرها من مياه الأمطار (صور)

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عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، يرافقه الشيخ إسماعيل أحمد، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عبدالمعطي عياد، مدير إدارة أوقاف بنها أول، أعمال تنظيف أسطح المساجد وتطهيرها من مياه الأمطار.

وأثنى وكيل وزارة الأوقاف على الجهد المبذول من العمال، وإنضباط الأئمة بالحضور للمتابعة

وأهاب «أبوالسعود» في بيان لمديرية أوقاف القليوبية بجميع الأئمة بمواصلة هذا الجهد من تنظيف جميع أسطح المساجد على مستوى القرى والمدن وإبلاغ المفتشين ولجنة الكوارث بالإدارة عن أي تصدعات بالمساجد أو حدوث أي خلل بسبب الأمطار في الفرش أو غيره لاتخاذ اللازم نحو الإصلاح أو التغير فورًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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