شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قنا»: تعافي وخروج ٣ حالات من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن خروج 3 حالات من عزل قنا العام، الخميس، وذلك عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحالات إحداهم سيدة تبلغ من العمر 97 عاما وكانت السيدة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفى، حيث قام الفريق الطبي بمتابعة الحالة واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع مصابي كورونا.

خروج ٣ حالات مصابة بكورونا بقنا

وذكرت الدكتورة إنجي خلف، نائب مدير المستشفى ومسؤول قسم العزل بالمستشفى، أن السيدة حالتها الصحية قد تحسنت وبصورة جيدة عقب تأكد سلبية المسحات لها، بالإضافة إلى خروج سيدة تبلغ من العمر 76 سنة والأخرى 69 سنة وذلك عقب تعافيهم وسلبية التحاليل الخاصة بهم.

خروج ٣ حالات مصابة بكورونا بقنا

خروج ٣ حالات مصابة بكورونا بقنا

خروج ٣ حالات مصابة بكورونا بقنا

وقدم وكيل الوزارة الورود برفقة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، عند خروجهم من المستشفى. وأوضح «الديب» أن مستشفى قنا العام قد سجلت خروج 450 حالة شفاء من فيروس كورونا وذلك منذ تحويلها إلى مستشفي للعزل.