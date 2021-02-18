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إعادة فتح ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد هدوء الأمواج

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القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكان قد تم غلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج لمدة يومين فى طقس غير مستقر شهدته محافظة الإسكندرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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