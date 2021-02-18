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رئيس مدينة بلطيم يتابع التخلص من مخلفات الأمطار (صور)

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على تواصل رفع مياه الأمطار من كافة الشوارع والميادين، معلنآ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المركز والمدينة، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد «السنوسي» على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع الشوارع والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية ومواقف السيارات، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء.

مخلفات الأمطار
مخلفات الأمطار
مخلفات الأمطار
مخلفات الأمطار
مخلفات الأمطار

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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