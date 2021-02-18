شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع التخلص من مخلفات الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على تواصل رفع مياه الأمطار من كافة الشوارع والميادين، معلنآ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المركز والمدينة، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد «السنوسي» على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع الشوارع والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة والهيئات والمصالح الحكومية والخدمية ومواقف السيارات، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء.

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار