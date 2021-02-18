شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق يكشف مخطط بيع تراث مصر الثقافي لقطر في «رأي عام» على TeN والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حوار خاص مع برنامج «رأي عام» عبر فضائية TeN مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، يكشف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، الضغوط التي تعرض لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين لبيع تراث مصر الثقافي.

ويكشف «عرب» عن المخطط التركي للتسلل إلى عقول الطلاب المصريين، وقال: «زارني السفير التركي في القاهرة وقال إن لديهم مشروعاً يستهدف عقول الناس».

ويتحدث وزير الثقافة الأسبق عن أسباب انتشار الأفكار الظلامية، وذلك في الحوار الذي سيذاع مساء الليلة في التاسعة مساء عبر فضائية TeN.